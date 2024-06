Eyad BABA Palestinos deslocados na Faixa de Gaza

Os militares de Israel disseram neste domingo (16) que iriam “pausar” os combates diários em torno de uma rota ao sul de Gaza para facilitar a entrega de ajuda, após meses de alertas de fome no território palestino.

O anúncio de uma “pausa local e tática da atividade militar” durante o dia em uma área de Rafah ocorre um dia depois de oito soldados israelenses terem sido mortos em uma explosão perto da cidade, no extremo sul, e de mais três soldados terem morrido em outro lugar, em um dos maiores perdas para o exército na guerra contra os militantes do Hamas.

As Nações Unidas saudaram a medida israelita, embora "isto ainda não se tenha traduzido em mais ajuda para chegar às pessoas necessitadas", disse Jens Laerke, porta-voz da agência humanitária da ONU OCHA, apelando a "mais medidas concretas" sobre as necessidades de ajuda.

Ele disse à AFP que os moradores de Gaza “precisam urgentemente de alimentos, água, saneamento, abrigo e cuidados de saúde, com muitos vivendo perto de pilhas de resíduos sólidos, aumentando os riscos para a saúde”.

“Precisamos ser capazes de entregar ajuda com segurança em toda Gaza.”

As agências da ONU e os grupos de ajuda têm soado repetidamente o alarme sobre a terrível escassez de alimentos e outros bens essenciais na Faixa de Gaza, agravada pelas restrições de acesso terrestre e pelo encerramento da importante passagem de Rafah com o Egito desde que as forças israelitas tomaram o lado palestiniano no início de maio.

Israel há muito defende os seus esforços para permitir a entrada de ajuda em Gaza, incluindo através da fronteira Kerem Shalom, perto de Rafah, culpando os militantes por saquearem suprimentos e os trabalhadores humanitários por não os distribuírem aos civis.

"Uma pausa tática local da atividade militar para fins humanitários ocorrerá das 8h00 (05h00 GMT) às 19h00 (16h00 GMT) todos os dias até novo aviso ao longo da estrada que vai do cruzamento de Kerem Shalom até o Estrada Salah al-Din e depois para o norte", disse um comunicado militar.

Um mapa divulgado pelo exército mostrava a rota humanitária declarada que se estendia até ao Hospital Europeu de Rafah, a cerca de 10 quilômetros (seis milhas) de Kerem Shalom.

Eid Sombrio

O anúncio ocorreu no momento em que os muçulmanos de todo o mundo comemoram o Eid al-Adha, ou a festa do sacrifício.

“Este Eid é completamente diferente”, disse Umm Muhammad al-Katri no campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza.

“Perdemos muitas pessoas, há muita destruição. Não temos a alegria que normalmente temos”, disse ela à AFP.

Em vez de um espírito natalino alegre, "Vim para as orações do Eid de luto. Perdi meu filho".

Correspondentes da AFP no norte e centro de Gaza relataram que não houve combates na manhã de domingo, embora tenha havido alguns bombardeios e pelo menos um ataque em Rafah.

Os militares sublinharam num comunicado que “não houve cessação das hostilidades no sul da Faixa de Gaza”.

Os militares disseram que a pausa já estava em vigor e fazia parte dos esforços para “aumentar os volumes de ajuda humanitária” após discussões com a ONU e outras organizações.

Os Estados Unidos, que têm pressionado o aliado próximo Israel, bem como o Hamas, a aceitar um plano de cessar-fogo apresentado pelo presidente Joe Biden, impuseram na sexta-feira sanções a um grupo extremista israelense por bloquear e atacar comboios de ajuda com destino a Gaza.

Os militares disseram que os oito soldados mortos no sábado foram atingidos por uma explosão enquanto viajavam em um veículo blindado perto de Rafah, onde as tropas travavam ferozes batalhas de rua contra militantes palestinos.

O porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, disse que a explosão foi "aparentemente causada por um dispositivo explosivo plantado na área ou pelo disparo de um míssil antitanque".

Separadamente, dois soldados foram mortos em combates no norte de Gaza e outro sucumbiu aos ferimentos infligidos em combates recentes.

Abu Obaida, porta-voz do braço militar do Hamas, prometeu “continuar os nossos dolorosos ataques contra o inimigo onde quer que ele esteja”.





Israel vai 'agarrar-se' aos objetivos de guerra

As perdas de sábado elevaram o número total de mortes dos militares israelenses para 309 desde que iniciaram a ofensiva terrestre em Gaza, em 27 de outubro.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apresentou as suas condolências após "esta terrível perda" e disse que "apesar do preço pesado e perturbador, devemos agarrar-nos aos objetivos da guerra".

Israel prometeu destruir o Hamas após o ataque sem precedentes do grupo palestino em 7 de outubro, que resultou na morte de 1.194 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Os militantes também fizeram 251 reféns. Destes, 116 permanecem em Gaza, embora o exército afirme que 41 estão mortos.

A ofensiva retaliatória de Israel matou pelo menos 37.337 pessoas em Gaza, também a maioria civis, de acordo com o ministério da saúde no território governado pelo Hamas.

Mediadores egípcios, catarianos e norte-americanos têm pressionado por uma nova trégua em Gaza desde uma pausa de uma semana em novembro, que resultou na libertação de muitos reféns em troca de prisioneiros palestinianos detidos em prisões israelitas, e no aumento das entregas de ajuda ao território palestiniano.

O Hamas insistiu na retirada completa das forças israelitas de Gaza e num cessar-fogo permanente – exigências que Israel rejeitou repetidamente.

O secretário de Estado dos EUA, Blinken, disse que Israel apoia o plano mais recente, mas Netanyahu, cujos parceiros da coligação de extrema-direita se opõem fortemente a um cessar-fogo, não o endossou publicamente.

O ministro linha-dura da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, disse no domingo que a pausa humanitária anunciada pelos militares era parte de uma “abordagem louca e delirante”.

