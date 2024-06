Ricardo Stuckert / PR - 14/06/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Papa Francisco conversaram sobre a paz nesta sexta-feira (14)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Papa Francisco conversaram sobre a paz nesta sexta-feira (14), em uma reunião bilateral à margem da cúpula do G7 realizada em Borgo Egnazia, na região da Puglia, sul da Itália.

"Encontro com Sua Santidade, o Papa Francisco. Conversamos sobre a paz, combate à fome e a necessária redução das desigualdades no mundo", disse o petista nas redes sociais.

Encontro com Sua Santidade, o Papa Francisco. Conversamos sobre paz, combate à fome e a necessária redução das desigualdades no mundo.



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/MKm8f2ADC1 — Lula (@LulaOficial) June 14, 2024





Na reunião com Francisco, o mandatário estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva.

Uma campanha por um mundo mais humano e menos desigual.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/s49r30Vkbc — Lula (@LulaOficial) June 14, 2024

Em vídeo publicado nas redes sociais de Lula, o mandatário disse que quer fazer uma campanha com o Papa. "Desigualdade de raça, de gênero, na educação, na saúde, eu quero ver se a gente faz uma campanha para tornar o mundo mais humano", afirmou na gravação.

Cerimônia de boas-vindas

Nesta sexta-feira, Lula esteve presente na cerimônia de boas-vindas ao Papa Francisco e aos chefes de Estado que participarão do G7. O evento iniciou na quinta (12), na Itália, e tem abordado diversas questões de interesse global.

Entre os temas em discussão estão os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza, além dos desafios políticos enfrentados pelos Estados Unidos e pela Europa, incluindo o avanço da extrema-direita no Parlamento da União Europeia.

Lula ainda participa da sessão de trabalho do G7 com países convidados e organizações internacionais para debater temas como Inteligência Artificial, Energia, África e Mediterrâneo.

Líderes como Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, além de representantes da Alemanha, Canadá e Japão, estão presentes na cúpula.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp