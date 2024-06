Reprodução Joe Biden ficou sem reação em evento





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viralizou nas redes sociais ao aparecer novamente “congelado” durante um evento público. O episódio ocorreu nas comemorações da Casa Branca no Dia de Juneteeth.

O vídeo, que tem repercutindo muito nas redes sociais dos Estados Unidos, mostra o presidente parado e aparentemente ausente enquanto várias atividades aconteciam ao seu redor. O líder norte-americanao estava acompanhado por diversas pessoas, incluindo a vice-presidente Kamala Harris.

Enquanto a música tocava, os presentes, entre eles Philonise Floyd, irmão de George Floyd, dançavam, mas Biden permanecia imóvel, sem expressão no rosto. Não foi a primeira vez que esse tipo de situação ocorreu com Biden.

O vídeo foi gravado antes do discurso do presidente, no qual alguns presentes notaram que ele arrastava algumas palavras.

Simpatizantes do Partido Democrata comentaram nas redes sociais a preocupação com uma possível falta de vigor físico de Biden para disputar novamente as eleições dos Estados Unidos.

Em novembro, o presidente tentará se manter no cargo ao concorrer contra Donald Trump, representante do Partido Republicano. Os dois foram oponentes em 2020, no qual Biden saiu vencedor.

O que é o dia de Juneteenth?

Juneteenth, uma combinação das palavras "June" (junho) e "nineteenth" (dezenove), é um feriado comemorado em 19 de junho nos Estados Unidos. A data marca o anúncio da emancipação dos escravos no Texas, em 1865, dois anos após a Proclamação de Emancipação de Abraham Lincoln.

Juneteenth celebra o fim da escravidão no país e é considerado um dia de reflexão, comemoração da liberdade e reconhecimento das contribuições e cultura afro-americana.

Em 2021, Juneteenth foi oficialmente reconhecido como feriado nacional pelo presidente Joe Biden.

