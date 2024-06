Reprodução: Redes Sociais A Air Canada anunciou que a aeronave será retirada de operação

Um avião da Air Canada, que saiu de Toronto com destino a Paris na quinta-feira (6), enfrentou um problema no motor após a decolagem e precisou retornar ao aeroporto Pearson. Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver as explosões.

Veja o vídeo

Video captures moment Air Canada 777 had a compressor stall on departure from Toronto Pearson International Airport on Wednesday. AC872 returned safely 30 minutes later. pic.twitter.com/I8LrySWHBJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 7, 2024





O Boeing 777 decolou por volta das 20h45 e retornou ao aeroporto Pearson às 21h50.

“Após o pouso da aeronave, ela foi inspecionada pelos veículos de resposta do aeroporto conforme os processos operacionais normais e seguiu para o portão por conta própria”, disse a Air Canada em comunicado à Global News.

A Greater Toronto Airport Authority informou que o avião foi atendido pela equipe de bombeiros do Aeroporto Pearson após aterrissar com segurança. A companhia aérea declarou que não houve feridos entre os 389 passageiros a bordo.

Ainda, a Air Canada anunciou que a aeronave será retirada de operação e vai ser avaliada pela equipe de manutenção e engenheiros.

