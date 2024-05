Reprodução Um trio de investigadores do Conselho de Segurança Holandês foi despachado para assumir as investigações





Uma pessoa foi sugada e morta pelo motor de um avião Embraer E190 da KLM Cityhopper no Aeroporto Schiphol de Amsterdã. O episódio aconteceu durante os preparativos para a decolagem da aeronave em direção a Billund, na Dinamarca, com passageiros e tripulação a bordo.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar Real e o próprio Aeroporto Schiphol, confirmaram a gravidade do acidente e imediatamente deram início às investigações para entender as circunstâncias que levaram a fatalidade. A identidade da vítima ainda não foi divulgada publicamente.

O ministro de infraestrutura dos Países Baixos, profundamente comovido com a tragédia, expressou suas condolências às famílias e entes queridos da vítima, reconhecendo a gravidade do episódio.

Um trio de investigadores do Conselho de Segurança Holandês foi despachado para assumir as investigações sobre o caso, buscando esclarecer todos os detalhes e garantir a transparência no processo.

Os representantes políticos do país disseram que a segurança dos passageiros e tripulação é uma prioridade máxima do governo, e medidas rigorosas serão tomadas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

Após o ocorrido, os passageiros e tripulação foram prontamente evacuados da aeronave, recebendo o suporte necessário.

Até o momento, a KLM não emitiu comentários adicionais sobre o caso, mas é esperado que a empresa coopere integralmente com as autoridades e forneça todas as informações necessárias para o esclarecimento do caso.

