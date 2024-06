Reprodução/X Mulher correu após celular "voar"





No último domingo (2), uma mulher passou por um susto ao quase morrer após ser atingida por um trem na cidade de Saltillo, no México. O episódio ocorreu quando ela tentava tirar uma selfie ao lado dos trilhos e não viu o trem passando em alta velocidade.

A locomotiva bateu no aparelho que ela segurava nas mãos, sendo arremessado para longe. Com o impacto, a mulher se assustou e se afastou do trem, conhecido como Maria Fumaça ‘A Imperatriz”.

Assista ao vídeo abaixo:



Perdió el teléfono, pero casi le cuesta la vida por grabar al tren de vapor La Emperatriz en Saltillo, Coahuila.

Fue antes trágico a accidente donde una chica murió. #emperatriz #tren #riesgo #noticias #mexico #vida pic.twitter.com/D7F1ajmhoy — raytep (@raytep) June 6, 2024





Na segunda-feira (3), uma mulher de apenas 25 anos morreu depois de ser atropelada pelo trem. Ela também tentava tirar uma selfie quando foi atingida na cidade de Nopala de Villagrán, sentido Cidade do México.

A vítima ficou muito próxima da linha e foi atingida na cabeça por uma das estruturas. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Diante dos dois incidentes, a companhia responsável pela Maria Fumaça iniciou uma campanha de alerta para os passageiros e turistas.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a empresa pediu para que as pessoas não se aproximem do trem para evitar acidentes. A solicitação é que, caso queiram tirar uma foto ou fazer um vídeo, as pessoas mantenham uma distância de 10 metros das vias.

