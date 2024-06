Reprodução/redes sociais Mulher morre ao tentar tirar foto ao lado de Maria Fumaça no México





Uma tentativa de selfie terminou em tragédia no estado de Hidalgo, na região central do México. Enquanto várias pessoas esperavam a passagem de uma Maria Fumaça pelo local, uma mulher se aproximou demais da via para tentar tirar uma foto com a locomotiva e acabou sendo atropelada e morrendo.



O trem passava pelo município de Nopala de Villagrán, a caminho da Cidade de México, onde faria seu destino final. A imprensa local afirma que a vítima tinha cerca de 25 anos.

Uma das estruturas da locomotiva acertou a cabeça da mulher, que caiu desacordada no chão. Apesar do socorro dos bombeiros e dos moradores da região, a vítima não resistiu e morreu no local do acidente.

Nas redes sociais, a companhia ferroviária fez apelos pedindo para as pessoas ficarem a pelo menos dez metros de distância dos trilhos.

"Cuida da tua vida! Ainda que não esteja parado sobre as vias, você deve ficar a uma distância de pelo menos 10 metros da passagem do trem para que nenhuma parte dele te atinja. Fique longe do trem, sua segurança é o mais importante", disse o comunicado.

Veja vídeo