Reprodução/preikestolen365 Vítima foi encontrada com pertences pessoais próximos

Um homem morreu após cair do penhasco famoso por aparecer no filme 'Missão Impossível - Fallout', na segunda-feira (3). A vítima sofreu uma queda de mais de 600 metros de altura do penhasco Preikestolen, conhecido como “Pulpit Rock”, que fica no sudoeste da Noruega.

Segundo a chefe de polícia do distrito de Sor-Vest, Nina Thommesen, a vítima é um homem de 40 anos que estava viajando sozinho. O corpo foi encontrado com os pertences pessoais próximos.

O que diz a polícia

A polícia investiga a causa da morte e a identidade da vítima, que deve ser confirmada nos próximos dias.

Uma testemunha, que foi ouvida pela polícia logo após o acidente, afirmou que o homem escorregou e caiu.

“A polícia está investigando o caso como um acidente de queda”, afirmou Thommesen à CNN. “Não temos suposições de que algo criminoso tenha acontecido".

