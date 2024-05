Reprodução/ HPN Picture Desk Homem joga menino de 10 anos de um penhasco





Um homem, identificado como Anthony Stocks, arremessou um menino de 10 anos de um penhasco de 30 metros depois que o jovem tentou impedi-lo de estuprar sua irmã de 13 anos.



O homem, de 54 anos, teria levado o menino ao topo do penhasco e o empurrado covardemente. Uma testemunha disse ao tribunal que ouviu gritos de "socorro" próximo ao local.

Apesar da queda, a criança milagrosamente conseguiu escapar da morte. Anthony compareceu perante o júri no Oxford Crown Court, na Inglaterra, acusado de violação de uma menina de 13 anos e tentativa de homicídio contra um menino de 10 anos.

"O réu forçou uma menina de 13 anos a ter contato sexual com ele, sabendo que era errado. O menino caiu a 30 metros da beira do penhasco no concreto de uma calçada. Por milagre ele não morreu, mas ficou gravemente ferido e teve que ser transportado de avião para o hospital de Londres", afirmou Zoe Johnson, promotora do caso.

Stocks foi preso duas vezes nos últimos anos. Na primeira, no dia 12 de maio de 2023, por tentar estuprar uma criança. Da segunda vez, em novembro do ano passado, por tentativa de homicídio. O julgamento do caso foi adiado para a terça-feira (21).