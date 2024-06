Reprodução/Youtube Momento em que guarda de trânsito escolar é presa nos EUA

Uma guarda de trânsito escolar foi presa na noite desta terça-feira (4) suspeita de oferecer cigarros eletrônicos e substâncias ilícitas para jovens estudantes na Pensilvânia, nos Estados Unidos .

De acordo com a investigação, Kiara Lee, de 26 anos, trabalhava como guarda de trânsito da escola Penn Wood Middle School, no condado de Delaware.

Ela foi denunciada por uma estudante, que afirma existir um 'esquema' de tráfico entre Lee e outros alunos da escola.

De acordo com a aluna, além de providenciar os cigarros eletrônicos e as drogas, a funcionária também fumava maconha frequentemente com um estudante.

Para o canal Fox 29, os pais da estudante disseram que Lee a ofereceu 'vapes infantis' e comidas a base de maconha. A família descobriu o esquema após encontrar mensagens trocadas entre a guarda e a jovem.

Repercussão na comunidade local

"Os guardas de trânsito de escolas são o epítome do papel do funcionário público. Confiamos a eles a vida das nossas crianças e ocupam uma posição de confiança sagrada nas comunidades da região e de todo o país", disse o procurador distrital do Condado de Delaware, Jack Stollsteimer.

"O fato de um indivíduo abusar dessa confiança é profundamente perturbador e corrosivo para o bem-estar de toda a comunidade", disse o procurador.

"É uma vergonha ter essas pessoas nas esquinas para fazerem seu trabalho, para protegerem as crianças, e agora você me diz que as crianças estão recebendo drogas delas? É absolutamente nojento", disse um familiar ao Fox 29.

Segundo a imprensa local, Lee foi acusada de corrupção de menores e de posse de maconha, entre outras acusações. Ela não conseguiu pagar a fiança de US$ 20 mil e aguarda a audiência preliminar do dia 14 de junho.

