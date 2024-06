Reprodução Yolanda Sanchez Figueroa

A p refeita de uma cidade no oeste do México foi morta na segunda-feira (3), disse o governo regional, apenas 24 horas depois de Claudia Sheinbaum ter sido eleita a primeira mulher presidente.

O governo do estado de Michoacan condenou "o assassinato da presidente municipal (prefeita) de Cotija, Yolanda Sanchez Figueroa", disse o Ministério do Interior regional em uma postagem no a plataforma de mídia social X.

O assassinato da prefeita ocorre depois que a vitória esmagadora de Sheinbaum injetou esperança para mudança num país devastado pela violência desenfreada baseada no género.

Sanchez, eleita prefeita nas eleições de 2021, foi morta a tiros em via pública,

de acordo com a mídia local. As autoridades não deram detalhes sobre o assassinato, mas disseram que uma operação de segurança foi realizada para prender os assassinos.

A política foi sequestrada anteriormente em setembro do ano passado enquanto saía de um shopping shopping na cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, vizinho de Michoacán.

Três dias depois, o governo federal disse que ela foi encontrada viva.

Segundo relatos da mídia local da época, os sequestradores pertenciam ao poderoso Jalisco Cartel - Nova Geração (CJNG), que teria ameaçado a prefeita por se opor ao tomada do poder policial do seu município por um grupo criminoso.

Michoacán é conhecida por seus destinos turísticos e por uma próspera indústria agroexportadora, mas é também um dos estados mais violentos do país devido à presença de extorsão e drogas, gangues de tráfico.

