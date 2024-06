Reprodução/Twitter Claudia Sheinbaum é eleita a primeira mulher a assumir a presidência no México

Claudia Sheinbaum venceu a eleição presidencial do México , neste domingo (2), segundo indica a projeção oficial da contagem preliminar dos votos, realizada pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE). Com o apoio do atual presidente Andrés Manuel López Obrado, Sheinbaum será a primeira mulher a assumir o cargo no país.

De acordo com a contagem preliminar do INE, Sheinbaum obteve entre 58,3% e 60,7% dos votos, enquanto a opositora Xóchitl Gálvez conquistou entre 26,6% e 28,6%. Gálvez reconheceu sua derrota em discurso para sua base e telefonou para Sheinbaum para cumprimentá-la pela vitória.

Sheinbaum possui uma sólida formação acadêmica, com graduação em física pela renomada Unam, pós-graduação em engenharia ambiental e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia em Berkley, nos Estados Unidos. Ela também contribuiu para o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU (IPCC), agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007.

Além de sua trajetória acadêmica, Sheinbaum tem uma história política marcante. Iniciou sua carreira como secretária de Meio Ambiente da Cidade do México durante a gestão de López Obrador como prefeito. Posteriormente, ascendeu ao cargo de prefeita da capital. Durante sua gestão, enfrentou desafios como a pandemia de Covid-19 e o desabamento de uma linha do metrô.

Em novembro de 2023, ela anunciou seu novo casamento com Jesús Tarriba, seu namorado de faculdade, com quem se reencontrou pelo Facebook, em 2016.



Sheinbaum é conhecida por seu apoio a projetos defendidos pelo presidente López Obrador, como a reforma do sistema judiciário. No entanto, sua postura reservada e estratégia de campanha foram alvo de críticas, especialmente durante os debates, nos quais se manteve distante de sua principal oponente, Xóchitl Gálvez.

Apesar das críticas, sua vitória expressiva nas urnas reflete a força do respaldo de López Obrador e a confiança depositada pela população em sua liderança.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp