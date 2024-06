Reprodução: Redes Sociais Deputado defendia Trump, enquanto o filho fazia caretas na TV

O deputado John Rose (R-Tenn.), dos Estados Unidos, se aproximou do púlpito no plenário da Câmara, e disse que iria “abordar o terrível precedente” estabelecido pela condenação criminal do ex-presidente Donald Trump . Contudo, segundos depois, seu filho de 6 anos atraiu a atenção de todos.

Enquanto o deputado chamava Trump de vítima de uma condenação “motivada politicamente”, Rose Guy fez caretas atrás do pai, que mostrou a língua com os olhos arregalados e balançou a cabeça. O vídeo virou um meme.

Veja o vídeo:





Ao The Washington Post , Guy disse que o discurso de quase cinco minutos de seu pai foi "chato”. A gravação teve mais de 3,8 milhões de visualizações.

Rose afirmou que antes de discursar, disse para Guy sorrir para a câmera e acenar para o irmão de 3 anos, Sam, que estava assistindo do Tennessee.

Depois de mostrar a língua aos telespectadores, Guy inclinou a cabeça para a direita e sorriu antes de moldar as mãos nas letras “S”, “A” e “M”. Enquanto isso, o pai pedia “justiça” para Trump, que foi condenado por 34 crimes na quinta-feira.

Após o discurso, Rose voltou ao seu escritório e viu o vídeo.

“Como qualquer pai, [eu estava] tipo, 'Oh, não'”, disse Rose ao The Post, que também achou as caretas de Guy engraçadas e emocionantes.

Guy se formou no jardim de infância na semana passada e está visitando seu pai por uma semana. Rose, 59 anos, disse que leva seus dois filhos a muitos eventos, mas eles normalmente não aparecem diante das câmeras.



“Geralmente, Guy é muito bom”, disse Rose. “Ele se comporta muito bem. Mas ele é como qualquer menino de 6 anos.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.