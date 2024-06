Reprodução/X Delgado concorria nas eleições gerais do México





Na noite do último sábado (1°), Israel Delgado Vega, de 35 anos, candidato nas eleições gerais do México, foi assassinado a tiros. O crime ocorreu na cidade de Cuitzeo, pouco antes do início das eleições.

Delgado saiu de casa e foi surpreendido por duas pessoas em uma moto, que atiraram contra ele. O candidato não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme informado pela polícia.

Este não é o primeiro caso de assassinato de candidatos no México. As eleições de 2024 são consideradas as mais violentas da história moderna do país, com 38 candidatos mortos até o momento.

A violência se tornou um tema central nas campanhas eleitorais, com políticos destacando a necessidade de enfrentamento ao crime.

Embora os índices de homicídios tenham caído entre 2019 e 2023, durante a gestão do presidente Andrés Manuel López Obrador, a violência ainda é uma preocupação para os mexicanos.

Muitos apontam a impunidade como um fator que facilita as ações de organizações criminosas e cartéis de drogas.

Claudia Sheinbaum, de 61 anos, do partido Morena, é a favorita nas eleições. Ela tem utilizado dados do governo de Obrador, seu apoiador, para defender que continuará a diminuir os índices de violência.

No entanto, opositores contestam esses números e afirmam que os mexicanos continuam a sofrer com a criminalidade.

A morte de Delgado destaca os desafios de segurança enfrentados pelos candidatos e eleitores no México.



