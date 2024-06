Rabih DAHER/ AFP Colunas de fumaça se erguem de um povoado fronteiriço libanês depois de um ataque israelense em 1º de junho de 2024

Um ataque a bombas no Sul do Líbano, no sábado (1º), deixou três brasileiros feridos, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

Uma casa com a mãe e seus dois filhos foram atingidos por uma bomba em Saddikine, no sul do país. Ao menos uma das vítimas está em estado grave.

"A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico", informou o Itamaraty.

O ataque teria partido de Israel , segundo a Agência Nacional de Informação do Líbano, porém o Itamaraty não confirma essa autoria.

Ainda, a Embaixada do Brasil em Beirute aconselha os brasileiros a não viajarem para o sul do Líbano. Além disso, o órgão orienta que aqueles que não considerem essencial permanecer no Líbano, deixem o país.

"A Embaixada do Brasil no Líbano está atenta à escalada de tensão na região e empenhada em prestar as orientações devidas à comunidade. Caso não esteja no Líbano, não viaje ao país. Aos nacionais brasileiros que não julguem essencial a permanência no Líbano, a Embaixada recomenda que considerem a precaução de ausentar-se do país até seu retorno à normalidade. Aos nacionais brasileiros que julguem essencial sua permanência no Líbano, evitar residir no sul do país ou deslocar-se a essa região, sobretudo às áreas de fronteira", afirma a embaixada.

Ataques no Líbano

Ontem (1º), o Exército de Israel bombardeou áreas no sul e leste do Líbano, após o movimento pró-Irã Hezbollah (grupo terrorista libanês) reivindicar ataques contra o norte de Israel, segundo fontes de ambos os lados.

Desde o início da guerra em Gaza em 7 de outubro, entre Israel e Hamas, o Hezbollah tem bombardeado periodicamente o norte de Israel em solidariedade ao seu aliado islâmico.

"Nos últimos 72 horas, a Força Aérea atingiu mais de 40 alvos militares no Líbano, visando infraestruturas onde operam terroristas do Hezbollah, além de lançadores usados para atacar território israelense", afirmou o Exército de Israel em comunicado.

