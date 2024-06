Reprodução: Redes Sociais Tiroteio em Ohio,nos EUA, ainda não tem um culpado

Um tiroteio em Akron, Ohio, nos Estados Unidos , deixou uma pessoa morta e ao menos 26 feridas, segundo a polícia norte-americana. O Departamento de Polícia de Akron disse que os disparos começaram pouco depois da meia-noite de domingo, perto da Kelly Ave. e 8th Ave.

Naquele horário, a polícia começou a receber várias ligações sobre o tiroteio, enquanto os hospitais da área relataram que vários pacientes chegaram aos departamentos de emergência com ferimentos de bala.

A vítima fatal foi um homem de 27 anos, que não teve a identidade divulgada. Na cena do crime, a polícia encontrou uma arma e dezenas de cartuchos de bala.

O estado de saúde das outras vítimas ainda não foi divulgado. Ainda, nenhuma prisão foi feita até o momento.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.