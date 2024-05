AFP O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky não entende o porquê do Brasil não apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , disse que o Brasil tem uma ''aliança com um agressor'', em referência à relação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a Rússia, liderada por Vladimir Putin.

"Como se pode priorizar a aliança com um agressor?", disse Zelensky ao ser questionado por jornalistas latino-americanos no prédio presidencial em Kiev.

Quando se referiu a países como Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador e Peru, o líder ucraniano falou em cooperação e até mesmo sobre produção de armamentos de defesa. No entanto, ao falar do Brasil, Zelensky mudou a feição e só proferiu questionamentos ao país.

"O Brasil deve estar do nosso lado e dar um ultimato ao agressor [a Rússia] … por que temos de voltar a repetir essas coisas? Pela memória histórica, por temas econômicos? A economia é importante até que chega uma guerra, e quando a guerra chega os valores mudam. Pesam mais as crianças, a família, a vida, só depois está o comércio com a Federação russa", disse Zelensky.

O presidente ucraniano questionou ainda o porquê do Brasil e da China não confirmarem presença em uma reunião que acontecerá na Suíça.

"Não entendo. Por que não confirmar [a participação dos presidentes no encontro]? A última sinalização é de que Brasil e China estariam dispostos a participar se a Rússia participar. Mas a Rússia nos atacou. Por acaso o Brasil está mais próximo da Rússia do que da Ucrânia? A Rússia é hoje um país terrorista", declarou Zelensky a jornalistas.

"Acho que uma aliança do Brasil com os países da América Latina é muito mais potente do que apenas com a Rússia. E seria justo que nos dessem esse apoio. Não tive uma declaração conjunta com o presidente Lula, ou entre Ucrânia e Brasil… por que é assim, se nós somos os atacados?", questionou retoricamente Zelensky.

Em sua última declaração sobre o Brasil, Zelensky afirmou que o governo de Lula carece de “prever as consequências de uma [eventual] queda da Ucrânia”.

"Isso faria com que existisse uma alta probabilidade de que países pequenos possam ser suprimidos por países grandes", afirmou o presidente da Ucrânia.

Em uma conversa rápida com o mesmo grupo de jornalistas, a primeira dama ucraniana, Olena Zelenska, também direcionou apelos ao Brasil:

"Convido o presidente Lula para que participe da cúpula da paz [na Suíça]. Seria uma oportunidade de renovar relações acidentadas", disse ela.

