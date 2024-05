Reprodução Criança teve uma convulsão no dia seguinte e morreu

Christopher Gregor, 31 anos, acusado de assassinar seu filho de 6 anos ao forcá-lo a correr exaustivamente na esteira em Barnegat, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao ser incriminado por homicídio, o pai da criança contratou um patologista forense, que afirma que o pequeno Corey T. Micciolo morreu de "causas naturais". O advogado anterior, Mario Gallucci, dizia que a morte do menino teria sido causada por "complicações de pneumonia", segundo a Court TV.

O caso ocorreu em abril de 2021, mas voltou à tona em maio deste ano, após a acusação do pai pelo homicídio do menino.

As imagens da academia mostram Corey correndo e caindo várias vezes da esteira. Em uma delas, o pai levanta a criança do chão e o coloca em cima do aparelho de novo.

Segundo o New York Post, o pai chega a morder a cabeça do filho, que ele dizia estar "gorda demais".

A criança morreu no dia seguinte, ao acordar e não conseguir falar e nem andar, além de sentir falta de ar, enjoos e tontura. Ao passar por uma tomografia, ele teve uma convulsão e morreu. Segundo os médicos, foi constatado que Corey veio a óbito por "ferimentos contundentes com contusões cardíacas e hepáticas com inflamação aguda e sepse", segundo o NY Post.

Ainda, um patologista disse ter encontrado lesões por impacto contundente no peito e abdômen da criança, laceração no coração, contusão pulmonar esquerda e laceração e contusão no fígado.

Julgamento

Christopher afirmou que a sua ex, mãe da criança, forçava o garoto a mentir .

'Meu filho voltou para casa nesta manhã e ele estava dizendo que a mãe o disse para falar para o médico que eu o bati', disse o pai a um funcionário da linha direta contra abusos infantis. A conversa foi gravada e exibida no julgamento de Gregor no início de maio, segundo o jornal local Asbury Park Press.

"Ele chegou em casa e uma das duas primeiras coisas que ele me disse foi: 'Eu não quero mais ir para a mamãe, ela vai tentar me tirar de você. Mamãe me disse para mentir e eu tive que fazer isso'", Gregor relatou.

Durante o julgamento, que está em curso, imagens foram exibidas, mostrando Gregor forçando o menino a correr em alta velocidade na esteira. A cena revelou que Corey caiu no chão várias vezes devido à exaustão, mas, mesmo assim, seu pai o obrigou a continuar, ignorando completamente os sinais claros de sofrimento da criança.

