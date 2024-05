Reprodução Criança foi forçada a correr em esteira

O pai acusado de matar o filho em 2021, ao obrigá-lo a correr na esteira de uma academia por considerá-lo 'muito gordo ', alega que a sua ex, mãe da criança, a forçava a mentir.

Em uma gravação de uma conversa entre Christopher Gregor, 31 e agentes estatais de serviços infantis, ele diz que o filho Corey, 6, voltou de uma visita agendada com a mãe em 2 de abril de 2021 afirmando que ela o forçou a mentir, horas antes do menino ser declarado morto no hospital local.

'Meu filho voltou para casa nesta manhã e ele estava dizendo que a mãe o disse para falar para o médico que eu o bati', disse a um funcionário da linha direta contra abusos infantis. A conversa foi gravada e exibida no julgamento de Gregor nesta quinta-feira (2), segundo o jornal Asbury Park Press.

"Ele chegou em casa e uma das duas primeiras coisas que ele me disse foi: 'eu não quero mais ir para a mamãe, ela vai tentar me tirar de você. Mamãe me disse para mentir e eu tive que fazer isso'", Gregor relatou.

Durante o julgamento que está em curso, imagens foram exibidas, mostrando Gregor forçando o menino a correr em alta velocidade na esteira. A cena revelou que Corey caiu no chão várias vezes devido à exaustão, mas, mesmo assim, seu pai o obrigou a continuar, ignorando completamente os sinais claros de sofrimento da criança.

Assista ao vídeo [imagens sensíveis]:

Ainda no julgamento, foi revelado que a mãe do menino, Breanna Micciolo, o levou para uma consulta no pediatra no dia 1º de abril, um dia antes da morte de Corey, após notar hematomas na criança.

Dias após o incidente na academia, Corey acordou apresentando dificuldades para caminhar, enjoo e problemas de fala. Ao ser levado ao hospital, o menino revelou ao médico que foi obrigado a correr pelo pai, que constantemente o chamava de "gordo". Horas depois, Corey faleceu na unidade médica devido a uma convulsão, segundo o laudo médico.

Inicialmente, Gregor foi acusado de negligência infantil - mas as acusações escalaram para homicídio após uma autópsia revelar que a criança morreu por septicemia e lesões internas graves. Dessa forma, Gregor enfrenta a possibilidade de ser condenado à prisão perpétua pela morte do filho.

