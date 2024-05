MANDEL NGAN O ex-presidente dos EUA Donald Trump, em 22 de março de 2018 em Washington, e a atriz Stormy Daniels, em Fort Lauderdale, em 9 de março de 2018





Nesta quinta-feira (30), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado por um júri popular por 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais. Essas acusações estão ligadas a um pagamento realizado à atriz pornô Stormy Daniels durante as eleições de 2016.

Stormy Daniels é o nome artístico de Stephanie Clifford, que atua como atriz, diretora e roteirista americana de filmes pornográficos. Ela se projetou internacionalmente fora da indústria de produções adultas por conta do seu envolvimento no escândalo político com o bilionário.

Antes do escândalo, a atriz era muito elogiada por seus trabalhos na frente das câmeras. Ela também conquistou dezenas de prêmios como melhor diretora da indústria pornográfica e de melhor roteirista.

Daniels foi tema do documentário “Stormy”, que foi lançado na plataforma de streaming Peacock. Ela relatou na produção que iniciou a carreira como stripper e entrou no mundo da pornografia por causa dos problemas que teve na infância.

A artista contou que se relacionou amorosamente com Donald Trump em 2006, uma década antes dele ser eleito presidente dos EUA.

A informação da atriz repercutiu nos principais veículos de comunicação e foi usado por Hillary Clinton, oponente do empresário nas eleições de 2016.

Em janeiro de 2018, o Wall Street Journal revelou que Michael Cohen, advogado pessoal de Trump na ocasião, pagou a Daniels US$ 130 mil em outubro de 2016. A quantia serviu para que Stormy Daniels ficasse em silêncio e não falasse sobre o caso sexual com o então presidente norte-americano.

Trump negou as acusações e atacou a atriz inúmeras vezes, chamando-a de mentirosa. Mesmo assim, nesta quinta, ele foi condenado. No dia 11 de julho, o juiz Juan Merchan, que presidiu o caso, definirá a pena.

