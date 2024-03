Reprodução/Bombeiros Acre Avião cai no Acre e deixa ao menos um morto

Um avião de pequeno porte caiu no município de Manoel Urbano, a 228 km de Rio Branco, no Acre , na manhã desta segunda-feira (18). Um homem morreu no acidente, enquanto outras seis pessoas ficaram feridas. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros local.

De acordo com informações oficiais, o avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyline 182, faria o trajeto de Manoel Urbano para a cidade de Santa Rosa do Purus, localizada a cerca de 150 km do local do acidente, na fronteira com o Peru.

O governo do Acre ainda confirmou que a aeronave apresentou problemas, ganhou apenas uma 1 km de altura após a decolagem e caiu abruptamente no solo.

A vítima fatal foi identificada como Sidney Estuardo Hoyle Vega, um empresário peruano que atuava no ramo de embarcações e transporte no município de Santa Rosa do Purus.

O governo do Acre informou que os seis feridos, três homens e três mulheres, estão sendo levados para o hospital de Manoel Urbano e devem passar por avaliação e possível remoção, caso necessário, pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

