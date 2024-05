Reprodução Ninguém ficou ferido





Na última segunda-feira (27), um voo da United Airlines enfrentou um incidente durante a decolagem no Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago.

O voo 2091, que estava programado para seguir de Chicago para Seattle, sofreu um incêndio em um dos motores no momento em que a aeronave se preparava para levantar voo.

O caso ocorreu durante a fase de decolagem, e embora a causa do incêndio ainda não tenha sido informada, a situação rapidamente levou a uma série de medidas emergenciais.

Havia 148 passageiros e 5 tripulantes a bordo do avião. De acordo com relatos dos passageiros, uma explosão foi ouvida seguida de um forte impacto, após o qual uma fumaça densa começou a sair de uma das asas da aeronave.

Imediatamente após o início do incêndio, a decolagem foi abortada e todos os passageiros e tripulantes foram evacuados em segurança. Não houve registros de feridos.

O avião foi rebocado de volta ao portão, e as chegadas no aeroporto de Chicago foram temporariamente interrompidas enquanto as equipes de emergência lidavam com a situação.

A United Airlines está atualmente trabalhando para realocar os passageiros afetados, garantindo que eles possam seguir viagem para seus destinos. O episódio, que ocorreu durante o movimentado fim de semana do Memorial Day, causou significativos transtornos de viagem.

Além dos problemas em Chicago, passageiros no Aeroporto JFK em Nova York também enfrentaram atrasos devido a tempestades, aumentando ainda mais o caos para os viajantes.

A United Airlines emitiu uma nota lamentando o ocorrido e destacando a eficiência da resposta da tripulação e das equipes de emergência no aeroporto.

A companhia reforçou seu compromisso com a segurança dos passageiros e informou que uma investigação detalhada será conduzida para determinar a causa do incêndio no motor.

