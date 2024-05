Wikimedia Commons Homem é preso por correr pelado em avião da Austrália

Um homem foi preso na Austrália após correr pelado e derrubar outro passageiro durante uma viagem aérea nesta segunda-feira (27).

O caso ocorreu no voo VA696 da companhia Virgin Australia, que ia de Perth a Melbourne. O avião não chegou ao seu destino, pois teve de retornar ao aeroporto de origem em decorrência do 'passageiro disruptivo'.

Um porta-voz da companhia aérea disse que o comandante decidiu voltar para Perth no meio do caminho para garantir a segurança de todos na aeronave.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi entregue à Polícia Federal da Austrália.

Um dos passageiros afirmou que o comportamento do homem deixou a todos assustados, e que ouviu 'muitos gritos' vindos da frente do avião, para onde o homem correu.

Já outro passageiro disse que ele "enlouqueceu de repente, correndo para cima e para baixo no corredor e batendo na porta da cabine do comandante".

Dois agentes de segurança imobilizaram o homem antes de algemá-lo e levá-lo para o fundo da aeronave. Quando o avião pousou em Perth, o homem foi encaminhado para um hospital local para avaliação.

As acusações contra o homem ainda não foram finalizadas, mas ele deve ser levado ao tribunal em junho.

