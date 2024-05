Reprodução/X Vendedor foi atacado durante seu trabalho





No último sábado (25), um vendedor de relógios foi assassinado estrangulado durante um assalto no Reino Unido. Segundo informações da polícia local, dois criminosos, que não estavam armados, invadiram o estabelecimento e iniciaram uma agressão contra o funcionário.

O profissional do estabelecimento comercial acabou ferido gravemente. Em seguida, os assaltantes passaram a roubar relógios de luxo da loja.

No domingo (26), um porta-voz da polícia confirmou a morte do vendedor e anunciou que investigações seriam conduzidas para esclarecer os detalhes do crime.

A polícia está analisando se o assassinato ocorreu como resultado direto do assalto ou se os criminosos já tinham a intenção de matar o funcionário e utilizaram o assalto como uma forma de dissimulação.

Em uma nota oficial, a polícia pediu respeito à privacidade da família da vítima durante este momento difícil e também solicitou que imagens de CCTV do crime não fossem compartilhadas nas redes sociais.

O crime, capturado por câmeras de segurança, rapidamente se espalhou pela internet, gerando indignação e preocupação entre a população.

As imagens mostram os dois criminosos entrando na loja e, em certo momento, sentando em cima da mesa onde o funcionário estava.

Em seguida, a agressão é iniciada, resultando no assassinato do vendedor e no roubo dos relógios de luxo. No entanto, o vídeo é abruptamente interrompido, não permitindo a visualização completa do funcionário sendo estrangulado.



Veja o vídeo:



The watch dealer who was robbed in London has taken his own life last weekend.



RIP Ollie. pic.twitter.com/f8gIgbrgDB — Chained.btc (@CryptoPeaked) May 27, 2024





