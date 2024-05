Reprodução/X Aziza Graves foi condenada mais de três anos após início da onda de crimes

Aziza Graves, uma mulher de 43 anos de São Francisco, nos Estados Unidos , foi condenada na última sexta-feira (3) por roubar mais de US$ 60 mil (cerca de R$ 300 mil) em mercadorias de uma loja Target, simulando o pagamento pelos itens em máquinas de autoatendimento, anunciou o Gabinete do Procurador Distrital de São Francisco. Agora ela enfrenta uma possível sentença de até três anos de prisão.

Segundo o gabinete do promotor distrital, Graves foi acusada de roubar uma loja da Target na cidade mais de 120 vezes entre 3 de outubro de 2020 e 16 de novembro de 2021, segundo a KRON TV.

O esquema envolvia trazer itens para o autoatendimento, escaneá-los e inserir "uma única moeda ou nota" na máquina antes de sair, relatou o escritório do promotor.

Agentes do Departamento de Polícia de São Francisco observaram Graves deixando a Target em duas ocasiões após executar seu esquema. Mais tarde, ela foi vista vendendo os produtos roubados em uma praça da cidade.

Graves foi presa em novembro de 2021 e acusada de roubar mercadorias da Target ao longo de 120 visitas. O chefe do Departamento de Polícia de São Francisco, Bill Scott, descreveu-a como "uma infratora particularmente audaciosa e prolífica de roubo de varejo".

Inicialmente, Graves enfrentava oito acusações criminais de roubo e 120 contravenções de pequenos furtos. No entanto, ela foi condenada por um crime de grande roubo e 53 contravenções de pequenos furtos. Uma dessas acusações resultou de um roubo na Abercrombie & Fitch; as demais ocorreram na Target.

"Estes crimes exigem responsabilização e precisamos enviar a mensagem a outras pessoas que se envolvem em roubos abertos e impetuosos de que, com o apoio dos nossos parceiros locais de aplicação da lei, o nosso escritório continuará a perseguir e processar os envolvidos", disse a promotora distrital Brooke Jenkins.



Graves atualmente não está sob custódia. Sua sentença está agendada para o final deste mês.



