Reprodução/redes sociais Passageira registra momento que tripulação usa colete salva-vidas durante emergência em voo na Jamaica

A tripulação de um voo da companhia aérea americana Spirit Airlines viveu um verdadeiro pesadelo neste último domingo (26). Em um pouso de emergência, o Airbus A321 teve de retornar ao aeroporto de Montego Bay, na Jamaica, cerca de 20 minutos após decolar.

A aeronave sobrevoava o mar no momento da emergência, o que fez com que os coletes salva-vidas - usados quando o avião corre o risco de pousar na água - fossem acionados.

Uma passageira filmou o momento de tensão e compartilhou os registros no Tiktok. "O voo mais assustador de todos. Protocolo de pouso de emergência na água foi ativado ainda na Jamaica", disse Bettina Rogers.





De acordo com o site Flight Radar, o voo NK270 decolou às 15h22 (horário de Brasília) e pousou às 15h46, cerca de 24 minutos depois.

Em outro vídeo, desta vez filmado na pista do aeroporto, é possível ver carros de bombeiro acompanhando o avião logo após o pouso.

“Após a decolagem, estranhei que o avião não estava muito alto. Pouco depois, o piloto disse que havia algo de errado, mas não falou o que. Aí depois ele disse que precisaria fazer um pouso de emergência na água. Eu não conseguia acreditar que era vida real. Só via pessoas gritando e rezando e eu estava chorando muito porque achava que ia morrer. Foi um caos, o momento mais assustador da minha vida”, disse o passageiro Will, que também postou sobre a experiência no TikTok.

O que dizem o aeroporto e a empresa

Segundo o aeroporto, o avião da Spirit Airlines enfrentou "dificuldades", e um inquérito foi instaurado para apurar o que pode ter afetado o seu funcionamento. Também informou que não há feridos.

A Spirit não falou sobre a possibilidade de pouso na água ao site View From the Wing, disse apenas que o episódio se tratou de um problema.

"O voo 270 da Spirit Airlines (MBJ-FLL) retornou a Montego Bay (MBJ) em 26 de maio por precaução, devido a uma suspeita de problema mecânico. O avião pousou com segurança em MBJ e taxiou até o terminal, onde os passageiros desembarcaram seguindo os procedimentos normais. A segurança é nossa principal prioridade, e a aeronave será completamente avaliada por nossa equipe de manutenção. Pedimos desculpas aos nossos passageiros por qualquer inconveniente e providenciamos uma nova aeronave para completar o voo até Fort Lauderdale (FLL)."

