Reprodução/Facebook Geoffrey Kitchen morreu durante turbulência em voo

A forte turbulência no voo da Singapore Airlines , que partiu de Londres rumo a Singapura, deixou um morto e 30 feridos . De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, a vítima fatal era um britânico, identificado como Geoffrey Ralph Kitchen , de 73 anos. A publicação afirma que a suspeita é que o homem tenha sofrido um ataque cardíaco no momento do incidente.



De acordo com a reportagem, Geoffrey já tinha um histórico de problemas cardíacos. Apesar disso, amigos da vítima afirmam que o homem era ativo, gostava de diversas atividades e viaja constantemente. O passeio em Singapura, inclusive, seria a "viagem de sua vida".

"Ele estava ansioso pelas férias da sua vida com sua esposa antes da viagem e falou sobre o amor do casal por viajar", contou Lizzie Adkins, amiga do casal. "Uma coisa que posso dizer é que Geoff foi um dos melhores humanos de todos os tempos. Ele viveu a vida ao máximo e não posso acreditar que ele se foi. Ele e sua esposa Linda eram pessoas boas. Eles eram uma unidade. Eles se amavam tanto que eram os amores da vida um do outro. Eles adoravam viajar e a certa altura tinham uma propriedade na França que costumavam visitar, mas este era o feriado de sua vida", acrescentou.

Segundo o amigo e vizinho Steve Diamond, o casal planejava a viagem para Singapura há bastante tempo. "É um choque terrível, ele era um cara muito legal. Eles eram um casal adorável. Eles eram muito aventureiros e já planejavam essas férias há muito tempo. Eles passaram o último fim de semana com os netos porque não os veriam por um tempo", acrescentou.

Turbulência

Por causa da forte turbulência, o piloto decidiu fazer um pouso de emergência na Tailândia. Em nota, a Singapore Airlines disse que o "voo encontrou turbulência extrema repentina sobre a bacia do Irrawaddy, em Mianmar , a 37.000 pés, cerca de 10 horas após a partida, com o piloto declarando emergência médica e desviando o avião para Bangkok".

O comunicado lamenta a morte de Geoffrey e diz que a empresta está prestando assistência aos 30 feridos no acidente.

