Reprodução: Flipar Singapore Airlines

Um voo da Singapore Airlines, que partiu de Londres, realizou um pouso de emergência em Bangkok nesta terça-feira (21) devido a uma forte turbulência que resultou na morte de um passageiro, de acordo com informações da própria companhia aérea.

Embora a Singapore Airlines não tenha fornecido detalhes sobre o número exato de feridos, vários relatos da mídia tailandesa indicaram que aproximadamente 30 pessoas ficaram feridas.

O avião envolvido no incidente foi um Boeing 777-300ER, que transportava 211 passageiros e 18 tripulantes, e tinha como destino final Singapura, conforme declarou a companhia aérea em comunicado oficial.

Um porta-voz do Aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, afirmou que equipes médicas estavam preparadas para prestar assistência imediata.

“Nossa prioridade é prestar toda a assistência possível aos passageiros e tripulantes a bordo da aeronave”, afirmou a companhia aérea. “Estamos trabalhando com as autoridades locais da Tailândia para fornecer a assistência médica necessária”.

