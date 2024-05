Reprodução/X (@NubedeMonte) Macaco foi encontrado morto no México





Uma situação tem chamado a atenção em Tabasco, no México, onde macacos bugios têm sido encontrados mortos nas árvores devido ao calor intenso que tem assolado a região.

Desde o dia 5 de maio, pelo menos 83 animais foram encontrados sem vida, conforme relatou o biólogo Gilberto Pozo. Ele alerta que esse número pode aumentar significativamente, chegando a centenas de macacos.

A desidratação severa tem sido apontada como a principal causa das mortes, com os animais sucumbindo poucos minutos após caírem das árvores.

O biólogo enfatizou que esse cenário é resultado não apenas do calor extremo, mas também da seca, dos incêndios, do desmatamento e da própria queda dos macacos devido às condições adversas.

Em meio a essa situação preocupante, na cidade de Tecolutilla, bombeiros encontraram cinco macacos ainda vivos e os encaminharam para um veterinário, buscando proporcionar a eles os cuidados necessários para a recuperação.

Essa ação ganhou reconhecimento até mesmo do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que expressou seu apoio e parabenizou o trabalho do veterinário responsável pelos macacos sobreviventes.

O presidente mexicano destacou a importância de encontrar mecanismos para auxiliar não apenas as pessoas, diante do calor intenso que atinge o país, mas também os animais que estão sofrendo com as condições climáticas extremas.

Ele afirmou que o governo federal disponibilizará recursos para garantir toda a assistência necessária aos macacos e buscar mitigar os impactos dessa onda de calor tanto na fauna quanto na população.

