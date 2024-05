Metsul Meteorologia RS: Previsão de acumulados para a próxima semana





O Rio Grande do Sul se prepara para uma semana de mudanças no clima, com a chegada de chuvas intensas e uma massa de ar polar mais forte. Essas condições podem agravar as enchentes em áreas já inundadas, especialmente no sul do Estado e na região metropolitana.

A previsão do tempo para os próximos dias indica uma sequência de variações climáticas. Na segunda-feira (20), há previsão de tempo mais seco em várias regiões após o afastamento de uma área de baixa pressão, embora chuvas leves persistam no leste do estado.

Já na terça-feira (21), o dia começa com sol em parte do estado, mas as chuvas retornam ao longo do dia, especialmente à tarde e à noite.

A quarta-feira (22) traz a organização de uma nova frente fria no oeste e sul, provocando chuvas durante o dia nessas regiões, enquanto o norte e nordeste ficam com tempo firme, calor e ausência de chuvas.

Na quinta-feira (23), as chuvas se intensificam no centro e norte do estado, com alguma melhora no sul e na fronteira com o Uruguai.

Para a sexta-feira (24), a previsão é de pancadas de chuva, ventos fortes e queda de temperatura em boa parte do Rio Grande do Sul.

Além disso, em outras regiões do Brasil, como no Sudeste e Centro-Oeste, a onda de calor que vinha sendo observada está perdendo força, retornando as temperaturas à normalidade após um período de calor intenso.

