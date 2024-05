Divulgação Avião da Singapore Airlines

Um passageiro do voo da Singapore Airlines, que teve uma pessoa morta nesta terça-feira (21) após passar por uma forte turbulência , relatou que várias pessoas se chocaram contra o teto.

O avião saiu de Londres com destino a Singapura, mas precisou fazer um pouso de emergência em Bangkok, na Tailândia, por conta da morte e dos feridos.

O estudante Dzafran Azmir, de 28 anos, estava a bordo do voo e contou à agência de notícias Reuters que vários passageiros sem o cinto de segurança bateram a cabeça no bagageiro, deixando as estruturas amassadas pela força do choque.

"Algumas pessoas bateram a cabeça no bagageiro, que chegaram a ficar amassados. Também atingiram e romperam o teto onde ficam as luzes e as máscaras", disse Azmir.

Ele relatou ainda os momentos antes da forte turbulência:



"De repente, o avião começou a inclinar e tremia muito, então então eu comecei a me preparar para o que estava acontecendo, e muito de repente houve uma queda muito forte, então todo mundo que estava sentado sem cinto de segurança foi lançado imediatamente ao teto".

Uma morte

Uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas no avião Boeing 777-300ER, que transportava 211 passageiros e 18 tripulantes.

Um porta-voz do Aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, afirmou que equipes médicas estavam preparadas para prestar assistência imediata.

“Nossa prioridade é prestar toda a assistência possível aos passageiros e tripulantes a bordo da aeronave”, afirmou a companhia aérea. “Estamos trabalhando com as autoridades locais da Tailândia para fornecer a assistência médica necessária”.

"O voo Singapore Airlines #SQ321, operando de Londres (Heathrow) a Singapura em 21 de maio de 2024 encontrou turbulência severa durante o percurso. A aeronave alternou para Bangkok e pousou às 15h45 no horário local", disse em nota a companhia aérea. Nós podemos confirmar que há feridos e uma morte a bordo do Boeing 777-300ER", afirma o comunicado da companhia áerea.

A causa da morte de um dos passageiros não foi divulgada.

