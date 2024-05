Reprodução X Mohammad Mokhber é doutor em direito internacional

A confirmação da morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi , nesta segunda-feira (20), após um acidente envolvendo um helicóptero do comboio presidencial que sobrevoava uma área na fronteira com o Azerbaijão, instaura Mohammad Mokhber, até então primeiro vice-presidente, com a responsabilidade de liderar a nação até que ocorra uma nova eleição, como divulgado pelo jornal The New York Times.



Mokhber, conhecido por suas convicções conservadoras, assume o papel de liderança aos 69 anos, tendo sido nomeado como vice-presidente por Raisi em 2021.

Sua formação inclui um doutorado em direito internacional e uma longa trajetória à frente da Execução da Ordem do Imam Khomeini (EIKO), uma entidade sob a direta supervisão do líder supremo iraniano. Seu histórico, destacado no portal oficial do governo, inclui contribuições fundamentais para a criação da Fundação Barakat e para o desenvolvimento da primeira vacina iraniana contra a Covid-19 durante a pandemia.

Nascido em Dezful, Mokhber, filho de um clérigo, acumulou experiência no setor financeiro, chegando a liderar um banco iraniano por aproximadamente uma década antes de seu papel na EIKO. Sua habilidade em questões financeiras o catapultou ao cargo de segundo em comando no governo de Raisi, embora sua experiência política anterior se limite a um breve mandato como vice-governador da província de Khuzistão.

Polêmicas

Em 2021, Mokhber foi alvo de sanções por parte da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos devido ao seu envolvimento com a EIKO. Autoridades americanas alegam que a organização violou repetidamente os direitos dos dissidentes ao confiscar propriedades de opositores do regime, incluindo minorias religiosas e iranianos exilados.

Os Estados Unidos também associaram Mokhber ao esforço de implementar uma "economia de resistência" em apoio ao líder supremo iraniano, um movimento criticado por autoridades americanas como uma perpetuação do sistema corrupto controlado pela elite iraniana.

Além de suas funções como primeiro vice-presidente, Mokhber também desempenha um papel importante no Conselho Supremo de Segurança Nacional, além de assumir responsabilidades relacionadas às finanças do governo. Ele emergiu como um destacado porta-voz do governo iraniano em meio ao conflito entre Israel e o Hamas, financiado pelo Irã.

No mês passado, após um ataque israelense ao consulado iraniano na Síria, Mokhber transmitiu à agência de notícias estatal:

"Não estamos buscando aumentar as tensões, mas responderemos com firmeza se o regime sionista cometer outro erro."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp