O Irã vive momentos de tensão e preocupação após o acidente envolvendo o helicóptero do presidente Ebrahim Raisi. O incidente ocorreu neste domingo (19) devido às más condições climáticas na região, segundo informações da IRNA (Agência de notícias da República Islâmica) e da Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha.

Local do acidente e equipes de busca

O helicóptero caiu entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, situadas na província do Azerbaijão Oriental. As equipes de resgate, compostas por 40 equipes, estão empenhadas nas operações de busca e resgate, enfrentando dificuldades devido ao tempo nublado com vento, chuva e neblina.

Passageiros e autoridades envolvidas

Além do presidente Ebrahim Raisi, estavam a bordo Hossein Amirabdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso.

Declarações e ações das autoridades iranianas

O vice-presidente do Irã, Mohammad Mokhber, liderou uma sessão para coordenar as operações de resgate, determinando que todos os recursos e capacidades do governo sejam empregados para localizar o helicóptero.

O ministro da Saúde, Bahram Einollahi, e o vice-presidente para assuntos executivos, Mohsen Mansouri, foram designados para supervisionar as buscas nas cidades de Varzaqan e Jolfa.

Reações e pedido de paciência

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, dirigiu-se à população, pedindo calma e paciência diante da situação. Ele assegurou que a gestão do Estado não será afetada pelo acidente e instou a população a não se alarmar.

Enquanto as buscas prosseguem em meio às condições climáticas adversas, autoridades e equipes de resgate se mobilizam para encontrar o helicóptero e seus ocupantes.

