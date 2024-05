Wikimedia Commons Ebrahim Raisii presidia o Irã desde 2021

O líder supremo do Irã, o aiatoiá Ali Khamenei, anunciou nesta segunda-feira (20) que o país respeitará 5 dias de luto pela morte do presidente Ebrahim Raisi e de outras oito pessoas em um acidente de helicóptero , ocorrido neste domingo (19).

Além de decretar luto, o líder supremo também nomeou o vice-presidente Mohamad Mokhber como presidente interino, que deve preparar eleições preisdenciais em um prazo máximo de 50 dias ao lado dos chefes do Poder Legislativo e Judiciário do país.

Morte de Ebrahim Raisi foi confirmada nesta segunda

A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, foi confirmada nesta segunda-feira (20). Ele e mais oito pessoas, entre elas o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian, morreram em um acidente de helicóptero em uma área remota do nordeste do país, entre as cidades de Varzaquan e Jolfa.

Segundo informações da IRNA (Agência de notícias da República Islâmica) e da Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha, a aeronave caiu devido às más condições climáticas da região.

Ainda não se sabe exatamente o que ocorreu com o helicóptero. Entretanto, inicialmente, o ministro do Interior do Irã, Ahmad Vahidi, havia dito que a aeronave "foi obrigada a fazer um pouso forçado devido às más condições meteorológicas e a névoa."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .