Reprodução / Wikimedia Commons / X Imagens capturadas por um drone mostram o local da queda do helicóptero do presidente do Irã

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, 63, morreu um acidente de helicóptero neste domingo (19). Além de Raisi, outras sete pessoas morreram no acidente, entre elas o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian.

O helicóptero caiu em uma área remota do nordeste do país, entre as cidades de Varzaquan e Jolfa, e ficou destroçado após a queda.

Confira vídeos dos destroços do helicóptero:

Luto de cinco dias

O líder supremo do Irã, o aiatoiá Ali Khamenei, anunciou nesta segunda-feira (20) que o país respeitará 5 dias de luto pela morte do presidente Ebrahim Raisi e de outras oito pessoas em um acidente de helicóptero , ocorrido neste domingo (19).

Além de decretar luto, o líder supremo também nomeou o vice-presidente Mohamad Mokhber como presidente interino, que deve preparar eleições preisdenciais 'em um prazo máximo de 50 dias' ao lado dos chefes do Poder Legislativo e Judiciário do país.

