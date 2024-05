Reprodução/Nasa Cratera conhecida como "Porta do Inferno", na Sibéria





A cratera de Batagaika, conhecida como "Porta do Inferno", localizada na Sibéria , está se expandindo rapidamente devido ao derretimento do permafrost (composição de terra, rochas e sedimentos ligados pelo gelo), segundo informações da Deutsche Welle.

Cientistas da Universidade Estatal de Lomonosov, em Moscou, e do Instituto Melnikov para o Permafrost, junto com pesquisadores alemães, observaram que o terreno da cratera está derretendo.

Os sumidouros, como vistos no terreno, e explicados pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), ocorrem quando rochas subterrâneas se dissolvem em água.

Aquecimento global

A cratera, também conhecida como depressão termocárstica, é um indicador das mudanças climáticas, já que o aumento das temperaturas derrete o "cimento gelado" que mantém a terra estável.

Além disso, os pesquisadores identificaram que a borda da cratera está retrocedendo aproximadamente 12 metros por ano, enquanto a seção desmoronada está derretendo rapidamente.

Desde 2014, a cratera cresceu 200 metros, atingindo 990 metros de largura – este é o primeiro estudo a quantificar o volume de gelo em derretimento.

A rápida expansão da cratera de Batagaika é um sinal significativo do aquecimento do permafrost, conforme relata o site Interesting Engineering.

Quando o gelo derrete, a matéria orgânica presa nele se decompõe, liberando dióxido de carbono na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global.

Estima-se que a cratera libere cerca de 5 mil toneladas de carbono por ano, totalizando aproximadamente 169,5 mil toneladas desde os anos 1970 até 2023.

A possibilidade de liberar micróbios perigosos na atmosfera é preocupante e destaca a urgência de entender e lidar com os efeitos das mudanças climáticas em nosso ecossistema global frágil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.