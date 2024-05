AFP Joe Biden e Donald Trump durante debate eleitoral em 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , exigiu na sexta-feira (17), que o adversário e atual mandatário dos EUA, Joe Biden , realizasse um teste de drogas antes dos dois debates presidenciais que eles vão participar. A eleição presidencial norte-americana acontece no dia 5 de novembro deste ano.

O ex-presidente citou o discurso sobre o Estado da União do atual presidente, que ocorreu em março deste ano. Ele alegou que Biden estava “chapado como uma pipa” quando fez o discurso.

“Eu só quero debater com esse cara, mas vocês sabem – e a propósito, também vou exigir um teste de drogas”, disse Trump durante um discurso em um jantar do Partido Republicano, segundo o jornal The New York Post.

A campanha de Biden não respondeu sobre o pedido de Trump até o momento.

Segundo o deputado Greg Murphy (RN.C.), co-presidente do Partido Republicano de Médicos Caucus, Biden “deve ter se empolgado com alguma coisa naquele dia”, referindo-se ao discurso de março.

Em 2020, Trump também pediu que Biden fizesse teste de drogas. O ex-presidente argumentou que o desenvolvimento do democrata nos debates durante as primárias foi “desigual” e disse que “exigiria veementemente” a testagem.

Na época, ano em que Biden venceu Trump no pleito presidencial, nenhum dos dois realizou o teste de drogas.

