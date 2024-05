Reprodução Jovem foi estuprada em universidade





Um caso de agressão sexual que se estendeu por anos finalmente teve um desfecho com a prisão de Ian Thomas Cleary, um norte-americano de 31 anos, na França. Cleary foi detido após ser acusado de estuprar uma estudante universitária em seu dormitório e posteriormente enviar mensagens incriminatórias para a vítima.

A detenção ocorreu após uma busca internacional de três anos pelo fugitivo, que vivia como um "sem-teto", conforme relatou a polícia ao jornal USA Today.

O incidente em questão remonta a 2013, quando Cleary teria atacado uma mulher de 18 anos no dormitório da Gettysburg College, após uma festa.

Segundo os relatos, Cleary ofereceu 20 dólares para a vítima e outra amiga dela saírem, mas elas se recusaram. Horas depois, a estudante ouviu batidas em sua porta e, ao abri-la, foi invadida e estuprada por Cleary.

Embora tenha relatado o crime imediatamente à polícia e realizado um exame de corpo de delito no dia seguinte, as autoridades levaram oito anos para apresentar as denúncias.

A reviravolta no caso veio quando Cleary enviou uma série de mensagens perturbadoras para a vítima, questionando se "fez isso ou não" e declarando explicitamente "Eu te estuprei. Nunca farei isso a ninguém de novo".

Com base nessas provas, a justiça emitiu um mandado de prisão em 2021, mas o rapaz já havia fugido dos Estados Unidos.

A polícia agora deu início ao processo de extradição, que pode levar até quatro anos para ser concluído.

Cleary deixou a faculdade após o incidente e se formou em outra instituição educacional antes de trabalhar na Tesla e se mudar para a França, onde também publicou romances e poemas.

