Fissuras gigantes no Quênia surgiram por causa das chuvas

Alguns habitantes da região de Kaptembwo, Ngata e London e Kiambogo, no Quênia, tiveram suas casas danificadas pelas chuvas e tremores de terra na região desde o fim do mês de abril. O governo enviou geólogos à cidade de Nakuru para uma análise da situação.

Segundo o portal Nation Africa, a zona de Kiambogo teve valas profundas, que chegaram até aldeias vizinhas. Já em Kaptembwo, Ngata e London, as fissuras atravessaram as casas dos habitantes, com alguns deles ainda na residência enquanto as fendas se abriam.

O Secretário Principal das Minas do país, Elijah Mwangi, afirmou que foi emitido um alerta de evacuação para as pessoas que vivem em áreas afetadas. Ao Nation Africa, ele explicou que o condado de Nakuru está localizado numa área propensa a vários tipos de riscos geológicos, incluindo buracos, deslizamentos de terras e terremotos.

Esta não é a primeira vez que a região enfrenta enormes rachaduras. Em 1972 e 1981, um buraco abriu em Roundabout. As chuvas do El Niño em 1997 abriram fissuras em Londo State.

Assim como o RS, leste da África sofre com chuvas intensas

As chuvas no Quênia são consequência da formação de um ciclone na costa da Tanzânia. Assim como no sul do Brasil , as chuvas destruíram construções, causaram fissuras que engoliram casas e deixaram milhares de deslocados.

A última atualização do governo indica que as chuvas no Quênia deixaram 210 mortos e mais de 165 mil deslocados. Na Tanzânia, há registros de 155 mortos.

