Reprodução Nesta sexta-feira (10/05), a TV Globo mostrou imagens impressionantes de um "cemitério de carros" em Eldorado do Sul, na Região na Metropolitana de Porto Alegre.





As enchentes que têm ocorrido no Rio Grande do Sul estão gerando uma crise humanitária sem precedentes no estado. De acordo com a Defesa Civil estadual, uma em cada 20 pessoas está desalojada, totalizando 538.245 indivíduos, o que corresponde a cerca de 5% da população gaúcha.

Enquanto os desalojados não necessariamente perderam suas residências e estão temporariamente na casa de parentes ou amigos, os desabrigados são aqueles que perderam suas casas e dependem de abrigos públicos.

A situação está evoluindo de maneira alarmante, com o número de desalojados ultrapassando meio milhão e apresentando um aumento significativo recentemente. Aproximadamente 80 mil pessoas estão nos abrigos.

As autoridades têm emitido alertas e recomendações urgentes. Prefeitos de diversas cidades pediram para que os moradores não retornassem às áreas afetadas devido ao risco iminente de elevação nos níveis dos rios. Mais de 450 municípios foram impactados pelas enchentes, com alguns deles completamente inundados.

Diante das consequências devastadoras, algumas cidades já estão planejando mudanças estruturais para evitar danos futuros.

Há uma preocupação constante com a elevação contínua dos níveis dos rios, especialmente do Guaíba, cuja previsão é ultrapassar os 5,5 metros.

O último Boletim da Defesa Civil, divulgado por volta das 18h desta segunda (13), mantém 147 mortes confirmadas e 538.245 pessoas desalojadas. Os temporais atingem o estado desde o dia 29 de abril.

O número de feridos permaneceu em 806, e o de desaparecidos segue 127.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp