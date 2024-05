Reprodução/Instagram Greta Thunberg foi detida em protesto na Suécica

A ativista Greta Thunberg foi presa por participar de um ato pró-Palestina em frente à Arena Malmö, na capital da Suécia , onde o festival de música Eurovision foi realizado . Ela e outros manifestantes foram detidos na noite deste sábado (11). As informações são da Agência Europress.

Greta e os outros manifestantes realizaram um ato para tentar impedir a participação de Israel no festival. "Vergonha" foi uma das palavras mais faladas pelos participantes.

O ato foi convocado pela plataforma "Parem Israel, pela paz e por Palestina livre", que agrupa mais de 60 organizações. Já na última quinta-feira (9), milhares de pessoas tinham percorrido as ruas de Malmö para pedir a expulsão de Israel do concurso.

"Não aceitaremos que um país que atualmente comete genocídio participe de um concurso importante como este. O mundo não pode ficar em silêncio em um genocídio. Todos os que puderem devem usar a sua voz e falar contra os crimes e a ocupação de Israel", disse Greta, em publicação feita na semana passada.

Guerra Israel x Hamas

O novo conflito entre Israel e Hamas foi inciado em 7 de outubro do ano passado, com a invasão do grupo terrorista em terras israelenses - o massacre matou cerca de 1.200 pessoas.

Desde então, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizou uma série de ataques à Faixa de Gaza e conseguiu controlar diversas regiões que pertencem aos palestinos.

Além de deixar mais de 30 mil palestinos mortos, sendo a maioria mulheres e crianças, o exército israelense também destruiu casas. Os ataques também fizeram com que milhares de pessoas deixassem Gaza.

