Reprodução: Freepik Carne moída crua foi recolhida de algumas unidades do Walmart nos EUA

Mais de oito toneladas de carne moída crua foram recolhidas da rede de supermercados Walmart pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na quarta-feira (1º). O motivo foi a suspeita de que o produto pudesse estar contaminado com a bactéria E. coli.

Segundo um comunicado do Departamento de Agricultura dos EUA, a carne bovina potencialmente contaminada foi produzida nos dias 26 e 27 de abril. Até o momento, não houve nenhum relato confirmado de doença devido à carne.

À CNN, um porta-voz da Cargill Meat Solutions disse que os produtos foram recolhidos “por muita cautela”.

Segundo Cargill, a carne moída foi distribuída no Walmart das seguintes cidades: Connecticut, Massachusetts, Maryland, New Hampshire, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Vermont, Virgínia, Virgínia Ocidental, bem como em Washington, DC.

“No Walmart, a saúde e a segurança de nossos clientes são sempre uma prioridade”, disse um porta-voz do Walmart à CNN em comunicado. “Assim que fomos notificados do recall, removemos imediatamente os produtos impactados e informamos os clientes que poderiam ter adquirido esses produtos.”

No total, existem seis produtos que podem estar contaminados, incluindo produtos rotulados como “93% magro, 7% de gordura, totalmente natural, carne moída magra” e “Rissóis de hambúrguer de carne com costela de primeira qualidade”, disse o Departamento de Agricultura dos EUA.

A agência Cargill pede ainda que os clientes que adquiriram a carne contaminada joguem fora ou devolvam ao local onde compraram.

