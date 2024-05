Reprodução Homem matou uma pessoa com espada no Reino Unido





A irmã de Henry De Los Rios Polania, que protegeu sua filha de quatro anos e esposa durante um ataque de espada, descreveu-o como um exemplo de heroísmo. O episódio resultou na morte de um adolescente e quatro pessoas feridas.

Henry, no entanto, não saiu ileso desse ato de coragem. Ele sofreu um corte profundo na mão e está enfrentando um processo de recuperação longo e traumatizante, enquanto lida com as sequelas físicas e emocionais, segundo revelou familiares.

O suspeito do ataque, Marcus Aurelio Arduini Monzo, um hispano-brasileiro de 36 anos, foi acusado pelos atos, incluindo assassinato, tentativa de assassinato e lesão corporal.

A ação da polícia resultou na prisão de Monzo 20 minutos após o início do ataque, durante uma tentativa frustrada de invadir uma casa.

As autoridades policiais britânicas esclareceram que o caso não está relacionado ao terrorismo e que não há ameaça contínua à comunidade, trazendo um certo alívio aos moradores local.

O caso também levanta preocupações sobre a crescente incidência de ataques com armas brancas no Reino Unido.

Estatísticas recentes revelaram um aumento de 7% nos ataques com facas e espadas no ano passado na Inglaterra e no País de Gales, enquanto em Londres, os ataques aumentaram alarmantes 20%, totalizando 14.577 registros e retornando aos níveis pré-pandêmicos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp