Reprodução/Met Police Ataque com espada em área suburbana de Londres deixa 1 morto e 4 feridos

A polícia de Londres informou que um jovem de 14 anos morreu após ser ferido por uma espada em um ataque em Hainault, uma área suburbana no leste de Londres, nesta terça-feira (30).

O adolescente foi identificado como Daniel Anjorin. Ele estava a caminho da escola quando foi atingido pela espada e chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a polícia, outras quatro pessoas foram feridas no ataque - entre elas, dois policiais.

A polícia prendeu um suspeito de 36 anos na cena do crime. Ele havia batido sua van em uma propriedade na região e, em seguida, feriu um homem de 33 anos no pescoço com a espada. Depois, machucou os braços de um homem de 35.

O suspeito foi levado ao hospital sob custódia da polícia, uma vez que estava ferido em decorrência do acidente com a van.

À BBC, o detetive Larry Smith disse que o caso requer 'uma investigação complexa por conta do número de cenas do crime, evidências forenses, horas de registros de câmeras de seguranças e testemunhas com quem precisaremos falar".

Comunidade lamenta a morte de Daniel Anjorin

Reprodução/Met Police Daniel Anjorian, que morreu no ataque com espada em área suburbana de Londres

Em nota, a escola Bancroft's School, onde Daniel estudava, disse que seus membros estão 'devastados pelas tristes notícias sobre a morte de Daniel', que começou a estudar lá aos sete anos.

"Daniel ingressou em Bancroft aos sete anos de idade e rapidamente se tornou um membro importante de nossa comunidade. (...) Sua natureza positiva e caráter gentil deixarão um impacto permanente em nós. (...) Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar toda a nossa comunidade durante essa situação tão dolorosa", disse a instituição no comunicado.

Daniel estudava na mesma escola que Grace O’Malley-Kumar, vítima de um ataque a faca em Nottingham.

A escola onde a mãe de Daniel é professora de ciências também publicou uma nota sobre o ocorrido em seu website. "É com grande tristeza que compartilho a notícia da morte do filho de um dos nossos membros do corpo docente. O filho da Sra. Anjorin foi tirado desta vida de repente enquanto ia para a escola nesta manhã. Por favor, incluam a Sra. Anjorin, seu marido e suas crianças nas suas orações', diz.

