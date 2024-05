Reprodução/Montagem iG Deputado George Santos voltou a performar como a drag queen Kitara Ravache após 18 anos

O ex-deputado republicano George Santos, dos Estados Unidos, voltou a se vestir como drag queen Kitara Ravache "depois de 18 anos no armário". Ele é filho de brasileiros e teve o mandato cassado da Câmara dos Deputados dos EUA por denúncias de fraude financeira.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Kitara diz:

"Aqui é Kitara, sua favorita, depois de 18 anos no armário. George Santos me trouxe de volta [...] Ouvi dizer que vocês são um bando de malucos e adoram dançar a noite toda, como se não fosse da conta de ninguém", diz Kitara a seus seguidores.

Na última segunda-feira (29), o republicano afirmou que a motivação para reviver a drag é "dinheiro, é claro". Santos disse também que 20% do valor arrecadado com a assinatura de conteúdos envolvendo a personagem será doado para instituições de caridade.



No Brasil, George Santos ficou conhecido por desfilar como drag queen em paradas LGBTQIA+. Primeiro republicano abertamente gay a vencer uma disputa eleitoral nos Estados Unidos, ele omitiu a personagem do eleitorado.

