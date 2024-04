Divulgação George Santos é filho de imigrantes brasileiros

O ex-deputado republicano George Santos anunciou, nesta segunda-feira (29), que vai tirar seu personagem drag queen do armário. "Vocês não estavam prontos para isso? Decidi tirar Kitara do armário depois de 18 anos!", escreveu o ex-parlamentar, filho de brasileiros.

George Santos, que foi cassado da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos por denúncias de fraude financeira, vai utilizar seu personagem na rede social Cameo, uma plataforma em que, em geral, subcelebridades vendem vídeos por encomenda.

O republicano afirmou que a motivação para reviver a drag é "dinheiro, é claro". George Santos Santos ainda afirmou que 20% do valor arrecadado com a assinatura de conteúdos envolvendo a personagem será doado para instituições de caridade.

No Brasil, George Santos ficou conhecido por desfilar como drag queen em paradas LGBTQIA+. Primeiro republicano abertamente gay a vencer uma disputa eleitoral nos Estados Unidos, ele omitiu a personagem do eleitorado.

Recentemente, o republicano afirmou que voltará a concorrer uma vaga no Congresso nas eleições de 2024 .

