Mash/Telegram Caminhão de sorvete desce uma ladeira e deixa crianças feridas durante um festival no Quirguistão, país da Ásia Central. Na imagem, a bandeira do país em vermelho e amarelo

Um caminhão de sorvete perdeu o controle e deixou pelo menos 29 crianças feridas no distrito de Suzak, no Quirguistão, país localizado na Ásia Central. Entre os feridos, 18 foram levados às pressas para o hospital e outros sete precisaram de cuidados intensivos, sendo três em estado grave.

A polícia local diz que o veículo estava estacionado em uma área mais alta do local onde acontecia um festival nesta quinta-feira (2), mas deslizou no sentido da multidão, relata a Kaktus Media.

No momento do acidente , crianças em idade escolar estavam reunidas lendo um poema épico tradicional do Quirguistão.