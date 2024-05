Wikimedia Commons Viatura da polícia de Las Vegas

Um homem de 29 anos foi preso em Las Vegas no último fim de semana, acusado de ter matado e comido partes do rosto da vítima. O caso aconteceu no último domingo (28).

O suspeito, Colin Ichiro Czech, foi levado para o Centro de Detenção do Condado de Clarc no mesmo dia do assassinato, segundo o Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas.

A vítima foi identificada como Kenneth Brown. A causa específica da morte ainda não foi revelada, segundo a polícia. Mas, de acordo com a denúncia, suspeito e vítima estavam brigando quando Brown foi atingido por um soco e bateu a cabeça no concreto.

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados por volta das 4h45 da manhã, com a denúncia de uma briga na frente de um comércio ao sul da Avenida Las Vegas, ao norte da famosa Little White Wedding Chapel, local onde muitos casamentos rápidos são celebrados.

A testemunha que ligou para a emergência disse que a vítima foi "jogada no chão" no estacionamento de um estabelecimento, e que o suspeito estava "batendo sua cabeça no concreto" enquanto gritava, e parecia estar paranoico.

Após 45 minutos, a polícia recebeu outra denúncia da mesma região, dessa vez próximo a um ponto de ônibus, dizendo que o suspeito estava em cima de um homem "comendo o seu rosto".

Os agentes foram até o endereço, onde encontraram o suspeito e a vítima no chão. Brown sangrava na cabeça e não respondia aos agentes. Ele foi levado para um hospital e declarado morto. Mais tarde, foi revelado que ele teve uma orelha e um olho arrancados, além de um grande ferimento na cabeça.

De acordo com os documentos do tribunal, os agentes viram o suspeito ajoelhado ao lado de Brown com "matéria biológica no cabelo, na boca e na roupa".

"Estava possuído", disse o suspeito

Em depoimento à polícia, Czech disse que a vítima o atacou. Questionado sobre o ataque, ele disse que usou os dentes para machucar a vítima, pois esteve "acordado por 5 dias seguidos". Ele alegou que "estava possuído" quando cometeu o crime. Segundo a polícia, ele disse que vozes na sua cabeça mandavam matar uma pessoa chamada "Drake" - um homem que ele disse não conhecer.

Os registros do Tribunal de Justiça do Condado de Clark mostram que Czech continua preso. Sua primeira audiência foi nesta quarta-feira (1º) mas não há atualizações sobre o caso.

