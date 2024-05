AFP O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante seu julgamento em Manhattan, em Nova York,

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump , tem comportamento “consistente com um diagnóstico de demência”, segundo análise de um psicólogo apresentada ao jornal The Mirror.

Segundo repórteres que estavam no Tribunal Criminal de Manhattan, Trump foi visto cochilando em cima da mesa em pelo menos cinco dos sete dias durante seu julgamento em Manhattan, capital de Nova Yor k.

“Ele não consegue controlar isso”, disse Gartner ao TheMirror. “Adormecer incontrolavelmente durante o dia é algo muito comum entre pacientes com demência”, acrescentou.

Gartner, que tem o currículo 28 anos como professor assistente de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, disse que adormecer em um tribunal é “tão raro que, na verdade, implora por uma explicação”.

O psicólogo explica que, por estar em um tribunal, a pessoa deveria estar com muita adrenalina, hormônio que o próprio corpo produz em situações de tensão, medo, estresse, fazendo com que o corpo fique enérgico e até hiperativo. Por ser réu, Trump teria a adrenalina em alta, o mantendo acordado.

“A resposta natural da adrenalina ao estresse é aquela que, mesmo quando estamos exaustos, nos dá outro impulso de energia. Então, qualquer pessoa que esteja nessa posição pode ver por que seria tão incomum cair dormindo", disse Gartner.

Um réu adormecer no tribunal é “literalmente tão incomum que é basicamente inédito”.

E continuou: "Ele adormeceu cinco dos sete dias. Se ele fez isso uma vez, você poderia dizer: 'Oh, ele teve uma noite ruim' ou algo assim. Ele não consegue não adormecer. Isso é diferente."

Acusações

Atualmente, Trump enfrenta 34 acusações criminais relacionadas à falsificação de registros comerciais para ocultar um pagamento secreto de US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels durante seu mandato como presidente. Na campanha presidencial de 2016, Daniels, que acabou sendo bem-sucedida, alegou ter tido um caso com o empresário em 2006, em Nevada.

A suspeita era de que as declarações dela poderiam prejudicar a campanha de Trump, levando ele e sua equipe a trabalharem para silenciá-la. Segundo registros do tribunal, foi seu ex-advogado, agora seu inimigo, Michael Cohen, quem pagou Daniels.

Gartner sugere que Trump está em um estágio de demência em que perdeu o controle sobre suas funções de sono devido à deterioração cerebral.

“Ele sabe que isso é sério”, argumentou Gartner. "A única coisa que Donald Trump teme mais do que qualquer outra coisa é parecer fraco ou um perdedor. Ele sabe que adormecer no tribunal o faz parecer fraco."

