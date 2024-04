Reprodução: redes sociais/montagem iG Rei Charles III e o filho Harry se encontraram pela última vez em fevereiro deste ano

O rei Charles III disse estar muito “ocupado” para se encontrar com seu filho mais novo, o príncipe Harry, que tenta uma reconciliação com o pai . O filho do monarca, que mora nos Estados Unidos, irá viajar para Londres na próxima semana.

Harry retorna ao Reino Unido para celebrar o aniversário de 10 anos dos Jogos Invictus, a competição esportiva que ele mesmo fundou. A programação do evento conta com uma leitura do Duque de Sussex em uma cerimônia na Catedral de St. Paul no dia 8 de maio. A presença de sua esposa, Meghan Markle, não foi confirmada no evento.

Apesar de Meghan não acompanhar o marido na celebração dos jogos, espera-se que ela viaje com ele para a Nigeria, onde haverá outra celebração sobre os Jogos Invictus.

De acordo com o jornal The Telegraph , Harry e Charles não se encontram há dois meses e, segundo o tabloide, o rei não terá muito tempo para uma reunião com o filho. Se o fizer, será breve.

Segundo o Telegraph , a agenda do rei para a semana que vem está lotada com compromissos como a audiência semanal com o primeiro-ministro Rishi Sunak, além da primeira festa da temporada no jardim do Palácio de Buckingham.

Ontem (29), o portal britânico Sky News havia afirmado que o membro real Richard Fitzwilliams disse que Charles pretende reecontrar o filho para uma reconciliação.

"O Rei sempre manteve a porta aberta para Harry, mas isso não significa, necessariamente, que ele teria uma recepção calorosa. (...) Isso levará seu tempo, mas é certo que a situação mudou nas últimas semanas para além das expectativas", disse Fitzwilliams.

Rei foi diagnosticado com câncer

O príncipe Harry foi visto pela última vez em Londres em fevereiro, logo após o Palácio de Buckingham anunciar que o Rei Charles III está com câncer . O duque de Sussex viu seu pai em Clarence House por menos de uma hora. Em seguida, ele retornou aos Estados Unidos.

Em entrevista ao programa “Good Morning America”, Harry disse que estava grato por poder largar tudo para ver seu pai.

“Olha, eu amo minha família”, disse o duque de Sussex. “O fato de ter conseguido pegar um avião e ir vê-lo e passar algum tempo com ele, sou grato por isso.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.